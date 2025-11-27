GUIDONIA – Via Tiburtina sotto scacco, tentato furto al “Bar Cavallino Rosso” di Villalba

Prosegue senza sosta l’ondata di furti ai danni delle attività commerciali di via Tiburtina, tra Tivoli e Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo la raffica di assalti ai locali ubicati nel quartiere di Bagni di Tivoli, ora è la volta degli esercizi commerciali della confinante Villalba di Guidonia.

All’alba di oggi, giovedì 27 novembre, i soliti ignoti hanno preso di mira il “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione verso le ore 2,25 a bordo di un furgone Fiat Doblò.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso 4 uomini incappucciati che hanno cinturato la grata di protezione della porta d’accesso sul lato di via Tiburtina con delle corde per imbracature utilizzate per spostamenti di container attaccandole alla scocca del furgone.

Una mossa azzardata perché quando il conducente del Doblò ha ingranato la marcia, l’inferriata è rimasto dove stava mentre a “strapparsi” sono state le corde.

A quel punto, i ladri hanno lanciato il furgone in retromarcia contro la grata, senza riuscire a scassinarla.

L’unico risultato? Danni strutturali.

La fuga su una Fiat 500 bianca.