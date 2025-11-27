MONTEROTONDO – Al pronto soccorso arrivano le panche per la sala d’attesa

Arrivano le panche nuove per gli utenti del pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Gonfalone di Monterotondo.

Lo stabilisce la delibera numero 2213 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– firmata martedì 25 novembre dal Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli.

Con l’atto viene autorizzata la fornitura di 4 Panche a 4 sedute alla società “Della Medaglia Fabrizio”, azienda con sede a via Maremmana inferiore a Villa Adriana specializzata in mobili per ufficio, per un importo complessivo di 1.689 euro e 70 centesimi iva compresa.

La società tiburtina è stata l’unica a presentare l’offerta in pronta consegna delle 4 panche per la sala d’attesa del pronto soccorso eretino e compatibile con le tempistiche della Asl rispetto alle altre ditte interpellate via mail, Vincal, Malvestio e CFS Italia Srl.