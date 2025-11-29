A detta dell’amministrazione comunale, si tratta di una soluzione proposta da tecnici specializzati.

Impedire ai bus Cotral provenienti dai paesi limitrofi di circumnavigare la rotatoria più chiacchierata dell’hinterland, quella antistante l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, e far coprire il tragitto dal capolinea di largo Saragat al Centro da una navetta gratuita.

E’ in sintesi il contenuto dell’ordinanza numero 297 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, venerdì 28 novembre, dalla Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti.

Il provvedimento prevede a partire da lunedì 1° dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 l’entrata in vigore di una disciplina sperimentale della circolazione lungo le direttrici di via Empolitana, via Acquaregna e Largo Saragat.

Un’immagine di ordinario caos mattutino all’intersezione tra via Acquaregna e largo San Giovanni

In una nota stampa l’amministrazione comunale evidenzia che il provvedimento, voluto dal Sindaco Marco Innocenzi e dall’Assessora Simonetta D’Ignazi e dopo interlocuzioni con esperti, nasce dall’esigenza di affrontare le criticità che interessano l’area di Largo San Giovanni, sede della rotatoria più chiacchierata della provincia, punto di convergenza dei flussi provenienti dalle principali direttrici dalla Valle dell’Aniene, Subiaco, Vicovaro, e dalla Valle del Giovenzano, Castel Madama, Gerano, Ciciliano, Sambuci e paesi limitrofi.

Stando all’ordinanza della Polizia Locale, recenti analisi dei flussi del traffico hanno evidenziato che una parte rilevante del congestionamento deriva dal transito degli autobus extraurbani diretti verso il centro cittadino.

Il capolinea Cotral di largo Saragat a Tivoli

Nella fascia oraria 07:00–09:00, dal lunedì al venerdì, il transito degli autobus provenienti da via Empolitana sarà disciplinato con modalità specifiche finalizzate a ridurre la pressione viaria sul nodo di Largo San Giovanni e a migliorare la fluidità complessiva della circolazione.

Nello specifico:

VIA ACQUAREGNA: – intersezione con largo Saragat – DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS DEL COTRAL CON PROVENIENZA STRADA PROVINCIALE 33A (EMPOLITANA) E DESTINAZIONE CAPOLINEA TIVOLI LARGO SARAGAT DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 09,00 dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni Festivi Infrasettimanali ;

VIA EMPOLITANA: – intersezione con via Acquaregna largo Saragat OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA AGLI AUTOBUS DEL COTRAL CON PROVENIENZA STRADA PROVINCIALE 33A (EMPOLITANA) E DESTINAZIONE CAPOLINEA TIVOLI LARGO SARAGAT DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 09,00 dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni Festivi Infrasettimanali.

Nel comunicato stampa l’amministrazione evidenzia che le misure introdotte incidono sul percorso abituale degli studenti che raggiungono il centro città.

Per assicurare continuità agli spostamenti scolastici, il Comune ha disposto un servizio dedicato agli studenti, anch’esso attivo per l’intero periodo di sperimentazione.

Il collegamento tra Largo Saragat e il centro urbano viene così garantito in modo coordinato rispetto alle modifiche previste.

“L’Amministrazione comunale – ha affermato l’Assessora Simonetta D’Ignazi – seguirà con attenzione gli effetti della sperimentazione sulla viabilità e sul trasporto scolastico, con l’obiettivo di creare un sistema di circolazione più ordinato e una gestione dei flussi coerente con le esigenze dei Cittadini”.