GUIDONIA – Viabilità, si asfalta la strada provinciale per Montecelio

Questa mattina, giovedì 4 dicembre, sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulla Strada provinciale 24/b Montecelio che collega Guidonia al Borgo medievale.

L’intervento prevede la fresatura e la stesa del tappeto d’usura dal km 0+100 al km 1+300 e, al termine dei lavori, il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti e la consigliera delegata Manuela Chioccia

Sul posto sono presenti l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Proietti e la consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana di Roma Capitale Manuela Chioccia.