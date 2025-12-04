Onde sonore trasformate in forme luminose, pixel tradotti in sequenze elettroniche per abbattere i confini che separano suoni e visione.

A Palombara Sabina arriva “Visual Sound – Musica immersiva nel castello”, un Festival dedicato al contemporaneo dell’arte audiovisuale che esplora l’espressione di giovani artisti e artiste emergenti presentando spettacolari performance di video sperimentali e musica elettronica.

Venerdì 21 novembre con la delibera numero 120 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il progetto è stato approvato dalla giunta comunale di Palombara Sabina guidata dal sindaco Alessandro Palombi in quanto finalizzato alla valorizzazione del Castello Savelli Torlonia attraverso performance audiovisive e musica elettronica.

Il Festival si svolgerà dall’8 maggio 2026 al 29 maggio 2026 presso la fortezza medievale: la kermesse è finanziata con un contributo di 25.000 euro concesso dalla Regione Lazio.

La prima edizione del “Visual Sound” si era tenuta dal 17 al 19 ottobre 2024 presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma.