Sono iniziati lunedì 8 dicembre gli eventi natalizi a Moricone.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’inaugurazione dell’edicola della “Madonnella” restaurata

A dare il la al calendario stilato dalla Pro Loco è stata la cerimonia di restituzione alla cittadinanza dell’edicola denominata “La Madonnella”, un luogo simbolo di Moricone e punto di riferimento per tutta la comunità, restaurata dall’Amministrazione comunale in occasione dell’Anno Giubilare.

All’evento presieduto dal sindaco Giovanni Battista Pascazi era presente Don Pedro Barzan, parroco di Santa Maria Assunta a Moricone, che ha impartito la benedizione a “La Madonnella”.

Insieme a centinaia di cittadini, alla Polizia Locale, ai carabinieri della locale Stazione e a rappresentanti dell’Università agraria di Moricone, hanno partecipato gli autori del restauro coordinato dall’ufficio tecnico del Comune di Moricone: la “Prosseda Costruzioni”, il tecnico del restauro Claudia Ranucci, Vivai Frappetta e Ivan Cortellessa.

Un evento allietato dalla banda musicale “Nuova Regillo ’83” che ha accompagnato l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in via Roma.

Molto ricco il programma degli eventi natalizi organizzati dalla Pro Loco col patrocinio del Comune di Moricone e del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Il prossimo appuntamento in calendario è per domenica 14 dicembre.

Alle 9 in piazza Ranne nel Centro storico si tiene il Mercatino di Natale. Allo stesso orario è prevista la passeggiata naturalistica a cura del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (per info e prenotazioni: Giuseppina 346 0903102).

A seguire visite guidate presso il “Museo del Paesaggio agrario dell’ulivo”.

Alle 10 animazione e intrattenimento per bambini con Babbo Natale a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Sabina Romana.

Alle 12,30 i ristoranti del paese “Amici della Locanda”, “La Casareccia”, “Pizzeria Fratini” e “Zi’ Teresa”, saranno aperti a pranzo e proporranno un menù turistico speciale a prezzo fisso con le migliori specialità locali.

Sabato 20 dicembre alle ore 14,30 a Castello Savelli va in scena “Mnemosine”, degustazione di prodotti dolciari della Sabina.

Domenica 21 dicembre alle ore 10 in piazza Sante Aureli il Mercatino natalizio con la collaborazione del Centro Anziani Moricone Aps.

Lunedì 22 dicembre sempre in piazza Sante Aureli alle ore 14,30 animazione per bambini e consegna delle letterine a Babbo Natale e alle ore 17,30 balli di gruppo con la Maestra Mery.

Martedì 23 dicembre alle ore 21 all’ex Cinema Enal il Concerto di Natale della Banda musicale “Nuova Regillo ’83”.

Il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, in piazza Sante Aureli alle 15 animazione per bambini. Alle 18,30 e alle ore 21 la Tombolata natalizia.

Sabato 27 dicembre alle ore 21 all’ex Cinema Enal il gruppo teatrale “U Mascarò” presenta lo spettacolo “Un’interpretazione da Oscar”.

Gli eventi riprendono venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 12,30 con il pranzo solidale con tutte le associazioni in piazza Sante Aureli.

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 22 si balla col Dj Set nel tendone di piazza Sante Aureli.

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18 è previsto il concerto Candle Light e alle 19,30 l’Apericena in Piazza sempre nel tendone di piazza Sante Aureli, che lunedì 5 gennaio ospita la serata con musica dal vivo e martedì 6 gennaio alle ore 15 l’arrivo della Befana con la consegna delle calze e animazione per bambini.