TIVOLI – “Lazio terra di sapori”: l’olio e le eccellenze agroalimentari del territorio

Una giornata dedicata all’oleoturismo e alle eccellenze agroalimentari del territorio quella di domani, giovedì 11 dicembre, al Museo della Città in Via della Carità, a Tivoli dove si terrà “Lazio, terra di sapori”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tivoli Cantiere Cultura, con il patrocinio del Comune di Tivoli ed il sostegno di Arsial.

Si terranno conferenze, dibattiti ed incontri con i produttori.

Nel corso della mattinata interverranno rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, esperti del settore e operatori della filiera olivicola e agroalimentare laziale.

L’olio rappresenta da sempre uno dei prodotti simbolo dell’area tiburtina, legato ai paesaggi di uliveti che circondano la Città e alle produzioni qualificate della Sabina e della Valle dell’Aniene.

L’incontro metterà in luce come l’oleoturismo possa rafforzare questo patrimonio, valorizzando il lavoro delle imprese agricole locali e integrandolo con l’offerta culturale e turistica di Tivoli.

Dalle ore 10.30 sono previste sessioni di confronto su opportunità per le imprese, promozione del territorio e nuove prospettive aperte dalla recente disciplina dell’oleoturismo.

A partire dalle ore 13.00 saranno aperti gli stand gastronomici con produttori agroalimentari laziali selezionati e degustazioni di prodotti tipici, ospitati negli spazi della ex Chiesa dell’Annunziata e nelle aree adiacenti al Museo della Città.

L’ingresso è libero e rivolto alla cittadinanza, agli operatori del settore e ai visitatori interessati a conoscere da vicino l’olio e i prodotti di qualità del Lazio.