CALCIO – Guidonia, pareggio di spessore contro l’Ascoli

Nel Campionato di Serie C di calcio il Guidonia Montecelio 1937 FC strappa un pareggio importante contro l’ambizioso Ascoli terzo in classifica al termine di una gara molto tattica e giocata con grande concentrazione da entrambe le squadre.

Nel primo tempo allo stadio Città dell’Aria sono i padroni di casa a tenere in mano il pallino del gioco, con un buon possesso palla e una disposizione compatta e ordinata.

Nessuna vera occasione da gol, ma è il Guidonia a far la partita, anche in emergenza per alcune assenze pesanti.

Nella ripresa l’Ascoli cresce, prova ad aumentare la pressione, ma la retroguardia rossoblù regge con ordine.

L’unica vera palla gol arriva al 91’: Stellato si supera su un colpo di testa destinato all’angolino.

Due episodi da VAR richiesti dal Guidonia portano a un recupero lungo, ma il risultato non cambia.

Zuppel, generoso e sempre nel vivo del gioco, è tra i migliori in campo per abnegazione e spirito di sacrificio.Un pareggio che pesa, ottenuto contro una squadra costruita per stare in alto.

Il lavoro di mister Ginestra si vede: il Guidonia quarto in classifica cresce, resta compatto e continua a fare punti con personalità.