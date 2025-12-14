TIVOLI – I Pupi Siciliani per il Villaggio Don Bosco, grande partecipazione alle Scuderie Estensi 

E’ stata un grande successo la tre giorni dedicata ai Pupi Siciliani l’iniziativa a scopo benefico organizzata dall’Associazione La Voce dei Diritti a sostegno dei ragazzi del Villaggio Don Bosco di Don Benedetto Serafini.

Alle Scuderie Estensi di Tivoli la storica compagnia della Famiglia Puglisi, arrivata appositamente dalla Sicilia, ha portato in scena l’Opera dei Pupi, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, emozionando grandi e piccoli attraverso i racconti epici dell’Orlando Furioso, il valore del coraggio, della lealtà e della tenacia, temi ancora oggi profondamente attuali.

Un evento che ha regalato alla città quattro spettacoli intensi e partecipati, capaci di unire tradizione, cultura e condivisione.

Nel corso delle giornate, le Scuderie Estensi hanno accolto un pubblico numeroso e variegato: studenti degli istituti scolastici del territorio, famiglie, associazioni e cittadini, confermando quanto la cultura, se resa accessibile e condivisa, sappia ancora creare comunità.

Numerosi gli interventi istituzionali che hanno arricchito l’iniziativa.

La presidente dell’associazione La Voce dei Diritti, dottoressa Jessica Tani, ha aperto e presentato gli spettacoli, sottolineando l’importanza di offrire alla cittadinanza eventi culturali di qualità, capaci di trasmettere valori e creare inclusione.

Accanto a lei il vicepresidente Gianni Lanci, che ha ribadito il legame tra le tematiche dei poemi cavallereschi e l’impegno dell’associazione nella tutela dei diritti, nel rispetto delle diversità e nel creare condizioni affinché ogni persona possa perseguire i propri obiettivi con dignità.

Durante le giornate si sono susseguiti anche i saluti delle autorità presenti, tra cui il Sindaco Marco Innocenzi, il Vicesindaco Giorgio Strafonda, la Consigliera Regionale Roberta Della Casa e Valerio Massini, a testimonianza dell’importanza culturale e sociale dell’iniziativa.

Particolarmente significativa la partecipazione delle scuole e delle realtà educative del territorio, come il Villaggio Don Bosco, che hanno reso l’evento un vero momento di crescita e confronto per i più giovani.

Quello dei Pupi Siciliani non è stato solo uno spettacolo, ma un viaggio nella memoria e nelle radici culturali del nostro Paese, un filo che unisce Nord e Sud, passato e presente, tradizione e futuro. Un’esperienza unica, fortemente voluta dall’associazione La Voce dei Diritti, che ha scelto di regalare alla comunità un evento esclusivo, capace di lasciare un segno profondo.

Le Scuderie Estensi si confermano così uno spazio vivo di cultura e incontro, dove l’arte diventa strumento di dialogo, inclusione e bellezza condivisa.