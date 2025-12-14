GUIDONIA – Carambola sulla “48”, tre feriti in ospedale: uno è positivo ad alcol e droga

Uno scontro fra tre auto con tre feriti, uno dei quali risultati positivo ad alcoltest e narcotest.

E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 dicembre a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso mezzanotte in via Casal Bianco, la strada provinciale meglio nota come “48”, all’intersezione con via Rosata, la strada principale del quartiere di Colle Fiorito.

Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri, una Renault Clio diretta verso Roma e condotta da un 49enne italiano di Guidonia avrebbe urtato una Fiat 500 Abarth carambolata contro una berlina.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasporto tre persone al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Una 18enne italiana è stata medicata e dimessa con un trauma non commotivo.

Visitato e dimesso con una cervicalgia anche un 26enne italiano.

Sottoposto ai test per l’accertamento di eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, il 49enne italiano è risultato positivo, ma fortunatamente anche lui illeso.

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.