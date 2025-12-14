VICOVARO  – “Addobba l’Albero”, gli alunni delle scuole elementari incontrano i carabinieri

Nella mattina di martedì 9 dicembre 2025, presso la Stazione Carabinieri di Vicovaro gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Vicovaro e Mandela” hanno preso parte alla IV Edizione di “Addobba l’Albero”, iniziativa natalizia che l’Arma dei Carabinieri cura sul territorio da più di dieci anni.

In particolare, cinquantaquattro bambini della quarta elementare delle sezioni A e B dell’Istituto hanno allestito l’albero di natale della caserma con decorazioni create a tema, e condiviso con i militari alcuni pensieri e riflessioni sul Natale, alla presenza del Sindaco di Mandela, Claudio Pettinelli.

All’evento hanno partecipato anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vicovaro, Luogotenente C.S. Giuseppe Chiovè, e diversi rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli, nonché alcune maestre e volontari.

L’iniziativa nasce nell’ambito dei progetti per la diffusione della cultura della legalità che l’Arma dei Carabinieri organizza ogni anno sul territorio nazionale.