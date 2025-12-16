GUIDONIA – Furto al casalinghi cinese: il ladro ruba il fondo cassa e le ghirlande natalizie

Prosegue senza sosta l’ondata di furti ai danni delle attività commerciali a ridosso della via Tiburtina, tra Tivoli e Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il negozio di casalinghi di via Bari svaligiato all’alba di venerdì 12 dicembre

Stavolta nel mirino dei ladri è finito altro negozio di Villalba di Guidonia, “Pulito e Profumato” negozio di casalinghi al civico 54 di via Bari dal primo dicembre gestito dai fratelli Zhang.

Il ladro in azione sorpreso dalla telecamera interna

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il furto è stato messo a segno all’alba di venerdì 12 dicembre.

Alle 2,04 la telecamera di videosorveglianza interna al negozio ha ripreso un uomo col volto travisato da una mascherina FFP2 e il cappuccio di un giaccone bicolore fare irruzione e dirigersi al bancone per portare via la cassa con le monete lasciate all’interno la sera precedente dai titolari.

Sabato mattina Linchi Linzhang Zhang ha presentato denuncia di furto presso l’Ufficio di Polizia di via Kennedy, sempre a Villalba di Guidonia.

L’ingresso del negozio di casalinghi addobbato a festa per il Natale

“Hanno forzato la serranda e la porta – spiega il commerciante di origini cinesi al quotidiano Tiburno.Tv – Non abbiamo telecamere esterne, per cui non sappiamo se ci fossero complici in strada.

La mattina oltre al cassetto della cassa erano sparite anche alcune ghirlande natalizie per addobbare l’albero, non sappiamo se le ha portate via il ladro ripreso dalla telecamera o qualche passante”.

Quello ai danni del casalinghi dei fratelli Zhang non è l’unico furto ai negozi di Villalba di Guidonia negli ultimi giorni.

La storica tabaccheria di via Lazio a Villalba di Guidonia presa di mira 24 ore dopo il casalinghi cinese

All’alba di sabato 13 dicembre, infatti i soliti ignoti hanno preso di mira la storica tabaccheria gestita dal 2000 da Romolo Scamolla al civico 21/A di via Lazio, una traversa della Tiburtina dove ha sede la delegazione comunale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso i ladri sono entrati in azione alle ore 3,38.

I ladri tagliano la saracinesca della tabaccheria

Tre uomini incappucciati hanno tagliato a metà la saracinesca col frullino a batteria e forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, facendo manbassa di tabacchi, sigarette elettroniche, biglietti e abbonamenti del bus, gratta e vinci, oltre a cioccolate in esposizione e il cassetto col fondo cassa.

Romolo Scamolla, dal 2000 titolare della tabaccheria aperta dal padre negli anni 70

Il bottino in tabaccheria sarebbe superiore ai 10 mila euro.

Il “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina

All’alba di giovedì 27 novembre i ladri avevano già preso di mira il “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una foto del semaforo fuori uso e della cabina elettrica demolita

Verso le ore 2,25 quattro uomini incappucciati a bordo di un furgone Fiat Doblò hanno tentato invano di “strappare” la grata di protezione della porta d’accesso sul lato di via Tiburtina con delle corde per imbracature utilizzate per spostamenti di container attaccandole alla scocca del furgone.

Quindi, i ladri hanno lanciato il furgone in retromarcia contro la grata, senza riuscire a scassinarla.

Il mini market alimentari al civico 16 di via Cesare Augusto, a Tivoli Terme

All’alba del giorno precedente, mercoledì 26 novembre, nella confinante Tivoli Terme i ladri avevano “visitato” il mini market alimentari al civico 16 di via Cesare Augusto, la strada laterale alla via Tiburtina sede di numerosi altri negozi, uffici e abitazioni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La serranda e la vetrata danneggiate dai ladri al minimarket

La telecamera di videosorveglianza del negozio gestito da un commerciante bengalese ha ripreso alle 4 del mattino un gruppo composto da due ragazzi e due ragazze, che hanno tentato invano di forzare la saracinesca.

In quella settimana i furti ai danni delle attività commerciali di Bagni si sono ripetuti con cadenza giornaliera.

“Fabietto”, lo storico barbiere al civico 204 della via Tiburtina

La vetrata del negozio è stata sfondata con un sasso di travertino

All’alba di martedì 25 novembre, i ladri hanno messo a segno un furto da “Fabietto Immagine”, storico parrucchiereal civico 204 della via Tiburtina, a Tivoli Terme: bottino, 47 euro di fondo cassa e danni pari a circa 2 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Bar “Al Monumento”, storico locale sito al civico 222 di via Tiburtina

Lunedì 24 novembre nel mirino è finito il Bar “Al Monumento”, storico locale sito al civico 222 di via Tiburtina, davanti allo stabilimento delle Terme di Roma.

Alle 6 del mattino, due uomini hanno portato via il distributore automatico di palline con sorpresa per bambini installato accanto alla porta d’ingresso del locale.

Il Bar “Cavallino Rosso” di via Tiburtina a Tivoli Terme più volte nel mirino dei ladri

Qualche minuto dopo di lunedì 24 novembre stessa scena al “Bar Cavallino Rosso”, lo storico locale di via Tiburtina 293 a Tivoli Terme.

Due dei tre distributori automatici di palline con sorpresa per bambini

Anche in quel caso i ladri hanno portato via uno dei tre distributori automatici di palline con sorpresa per bambini installati accanto alla porta d’ingresso del locale.

La pizzeria al taglio “Fermento” di via Tiburtina 212, inaugurata il 10 novembre

Verso le ore 3 di mercoledì 19 novembre un furto è stato messo a segno anche ai danni di “Fermento”, la pizzeria al taglio al civico 212 di via Tiburtina, inaugurata lunedì 10 novembre.

Ignoto il bottino.

La serranda scardinata a “Mademoiselle”, il Centro estetico di via Nicodemi

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre due balordi hanno colpito da “Mademoiselle”, il Centro estetico al civico 14 di via Marcantonio Nicodemi, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso hanno portato via il barattolo delle mance contenente 50 centesimi, oltre al pennello del fard, lo smalto e i cotton fioc.

Lo storico “Bar Marcello” al civico 210 della via Tiburtina, a Tivoli Terme

Un’immagine del furto messo a segno al “Bar Marcello”

Martedì 30 settembre, furto notturno allo storico “Bar Marcello” al civico 210 della via Tiburtina, a Tivoli Terme: in quel caso i ladri hanno portato via il fondocassa e centinaia di Gratta e Vinci per un valore di circa 4.500 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).