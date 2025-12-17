Lunedì 15 dicembre presso la sede centrale dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Tivoli si è tenuta la premiazione di “Sempre Più in Alto”, il Concorso organizzato dall’Associazione “Asso Arma Aeronautica – Aviatori d’ Italia” in collaborazione con la scuola che ha l’obiettivo di stimolare, attraverso la ricerca storica, la conoscenza delle competenze che hanno portato nel tempo l’Italia tra i Paesi all’avanguardia nel settore aerospaziale.

Si tratta di un’occasione e un’opportunità per far conoscere alle giovani generazioni il patrimonio culturale, storico e spirituale dell’Arma Azzurra, incoraggiare, promuovere, organizzare e attuare iniziative dirette a diffondere le attività aeronautiche a livello sportivo, professionale e amatoriale.

Alla conferenza, coordinata dalla Professoressa Cristina Leoni, hanno partecipato il Presidente dell’Associazione Pierluigi Garberini, la Dirigente scolastica Maria Cristina Berardini, il Colonello Carmelo Ippolito, oltre ad una delegazione di rappresentanti dell’Associazione “Asso Arma Aeronautica”, tra cui Giancarlo Cellini, Paolo Cicolani, Domenico Giustini, Emanuele Lolli di Lusignano, Gianni Mascelli, Massimo Spagnuolo.

La Tenente Colonello Pilota Carla Angelucci insieme a Pierluigi Garberini

Ospite d’eccezione: la Tenente Colonello Pilota Carla Angelucci, Comandante del 202esimo Gruppo Volo del 60° Stormo di Guidonia.

Il Presidente dell’Associazione Pierluigi Garberini, il Colonello Carmelo Ippolito.

L’elaborato svolto dallo studente della quinta C Informatica Simone Di Domenico si aggiudica il primo premio, il secondo premio va alla studentessa Rebecca Proietti Genga, anche lei della 5 C.

Tutta la classe ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno profuso con altri elaborati a tema.

La Professoressa Cristina Leoni insieme allo studente Nahuel Rosati e all’ex studente Manuel Cerchi

A conclusione della Conferenza, la Professoressa Leoni ha ringraziato la Commissione interna composta dal Professor Luca Lorenzon e dagli studenti Leonardo Piperno e Giulio Usai, che insieme alla Commissione esterna hanno attribuito i premi del Concorso allo studente Nahuel Rosati e all’ex studente Manuel Cerchi per aver contribuito alla realizzazione dell’evento.

“Un ringraziamento speciale – commenta la professoressa Leoni – a tutta la rappresentanza di Asso Arma, alla relatrice e Tenente Colonnello Pilota Carla Angelucci che ci ha onorati della sua presenza, al Presidente Pierluigi Garberini per l’attività instancabile nonché al Dirigente dell’Istituto Maria Cristina Berardini e a tutti i presenti della giornata, auspicando una collaborazione per altre iniziative future”.