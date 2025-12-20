MORLUPO – Rapina in gioielleria, banditi catturati dai carabinieri

Rapina a mano armata nella mattinata di oggi, sabato 20 dicembre, a Morlupo.

La Gioielleria Masci di Morlupo

Secondo prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, nel mirino è finita la Gioielleria Masci ubicata al civico 22 di Via San Michele all’interno del Centro commerciale “L’Antica Via”.

I ladri sono stati catturati dai carabinieri della Compagnia di Bracciano.

Sul caso i militari mantengono il più rigoroso riserbo.

L’Amministrazione Comunale di Morlupo ha espresso solidarietà alla Gioielleria Masci.

“Un atto che colpisce un’attività del nostro territorio e tutta la comunità – si legge in un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune – Un sentito plauso alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e per il costante impegno a tutela della sicurezza dei cittadini e delle imprese locali, che ha consentito di assicurare alla giustizia i malviventi.

Ribadiamo con fermezza la necessità di continuare a collaborare tutti — istituzioni, cittadini e forze dell’ordine — per contrastare ogni forma di criminalità”.