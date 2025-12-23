Jeep con la targa clonata multata 130 volte in Ztl

E’ stata “pizzicata” più di 130 volte ai varchi ZTL senza permesso. Ma le multe arrivavano al proprietario di un altro veicolo, identico per marca e modello.

Così gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno scoperto una jeep con targa clonata e telaio contraffatto: il fuoristrada è stato bloccato sulla Tiburtina a San Lorenzo e alla guida c’era una donna priva di patente di guida, perché revocata nel 2012.

La vettura con targa clonata è stata sequestrata dal Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT), a seguito di articolate attività investigative che hanno portato ai rintraccio del veicolo.

Secondo un comunicato stampa della Polizia di Roma Capitale, le indagini sono iniziate quando il proprietario di un altro veicolo, identico per marca e modello, ha presentato ricorso alle oltre 130 sanzioni per accessi non autorizzati ai varchi ZTL.

Accertate le anomalie legate al rilevamento, gli agenti hanno appurato che la targa era stata clonata ed era riconducibile al veicolo del malcapitato proprietario che ha fatto ricorso alle multe.

A quel punto, gli investigatori del GPIT hanno predisposto servizi mirati di appostamento, incrociando dati su orari, giorni e varchi di accesso, rintracciando l’auto nella zona di San Lorenzo.

Al momento del controllo, a bordo del mezzo è stata trovata una donna con le figlie: risultata priva di patente di guida, perché revocata nel 2012, la conducente è stata denunciata insieme al proprietario del veicolo, per falsificazione e utilizzo di targhe e documenti contraffatti.

Il veicolo, privo di assicurazione e con il numero di telaio alterato, è stato sequestrato.

Tuttora in corso ulteriori accertamenti su altri presunti illeciti collegabili all’utilizzo del veicolo.