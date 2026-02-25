MAGLIANO ROMANO – L’asfalto cede sotto il peso della cisterna di Gpl

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 25 Febbraio 2026

Il tir trasportava 35 mila litri

Momenti di paura oggi pomeriggio, mercoledì 25 febbraio, a Magliano Romano.

 

 

Secondo una nota del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, due squadre dirette dal Capo Turno Provinciale sono intervenute insieme al Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico (CRRC) e all’autogrù della Rustica in Via della Fontanaccia 11, dove ha ceduto una porzione di strada inghiottendo una cisterna di GPL con circa 35 mila litri.

 

 

L’autocisterna si trova in sicurezza, non risultano feriti.

Al momento, la strada è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale in attesa della messa in torcia del GPL.

