RIANO – Apre il primo sportello antiviolenza

Sabato 7 marzo, alle ore 10.00, la comunità di Riano vivrà un momento importante e carico di significato: l’inaugurazione del primo sportello antiviolenza, in via Cerchiara 1/B – Belvedere.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, un presidio di ascolto e di speranza, un luogo sicuro dove le vittime di violenza potranno trovare gratuitamente sostegno, accoglienza, consulenza legale e supporto psicologico.

Il servizio, gestito dal Consorzio Valle del Tevere, sarà attivo ogni primo e terzo giovedì del mese, per offrire un punto di riferimento concreto e continuativo a chi ne ha bisogno.

Nel comunicato stampa l’Amministrazione comunale “esprime profonda gratitudine al Consorzio per aver reso possibile questa opportunità e alla Dottoressa Cristiana Torelli della Farmacia Comunale Nappo – Belvedere per la sensibilità e la generosità dimostrate nel mettere a disposizione i locali.

Perché nessuno deve sentirsi solo.

Perché chiedere aiuto è il primo passo verso la libertà”.