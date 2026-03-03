Hanno iniziato la loro avventura nel mondo della Danza Sportiva 16 anni fa a livello amatoriale e dal 2022 gareggiano a livello agonistico.

Paolo Simonelli, 61 anni, e Maria Grazia Cappelluti, 58, marito e moglie di Tivoli, sono una coppia imbattibile in pista.

Così domenica primo marzo i coniugi tiburtini, atleti della “Asd Dance Project Roma”, sono saliti sul podio più alto classificandosi al primo posto nella categoria Senior IV Classe B2 nella disciplina delle Danze Standard, ottenendo così la medaglia d’oro nel Campionato Regionale Lazio 2026 organizzati dalla Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) presso il Palazzetto dello Sport “Paolo Tosto” a Tivoli.

Per Paolo Simonelli e Maria Grazia Cappelluti si tratta del secondo titolo regionale: già nel 2025 la coppia si era classificata prima ai Campioni Regionali del Lazio, ma gareggiando in una classe inferiore, la B3.

Sempre nel 2025 i coniugi si erano laureati campioni nazionali primeggiando ai Campionati Italiani di Categoria tenutisi presso la Fiera di Rimini, da sabato 5 luglio a domenica 13 luglio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Domenica scorsa Paolo Simonelli e Maria Grazia Cappelluti sono saliti sul podio più alto al cospetto del Vice Sindaco di Tivoli Giorgio Strafonda ospite d’onore alla manifestazione insieme alla moglie.

Entrambi tiburtini doc, Paolo Simonelli è Soprintendente Capo della Polizia Locale di Tivoli nella quale è stato assunto dal 16 aprile 1991 laureandosi in Giurisprudenza nel 2007, mentre Maria Grazia Cappelluti lavora come insegnante di scuola primaria.

Fidanzati da quando lui aveva 15 anni e lei 12, sposati il 12 aprile 1993, genitori di Mariachiara, nata nel 1994, e di Gianpaolo, classe 1996, i coniugi ballerini hanno iniziato la loro avventura nel mondo della Danza Sportiva 15 anni fa a livello amatoriale e dal 2022 gareggiano a livello agonistico.

“Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti, con le nostre vittorie portiamo alto il nome della regione Lazio e della nostra amata città di Tivoli”.