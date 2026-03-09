SUBIACO – Ipovedente scomparso, ricerche nell’Aniene per Enzo Peperoni

E’ stato visto scendere da un bus al capolinea di Subiaco. Enzo Peperoni, 68 anni di Affile Era sabato pomeriggio 7 marzo e da allora non si hanno più notizie di Enzo Peperoni, un uomo di 68 anni, originario di Affile e ipovedente. Da 48 ore proseguono le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri Per questo da 48 ore vigili del fuoco e carabinieri scandagliano il fiume Aniene, purtroppo finora senza esito. Oggi, lunedì 9 marzo, i familiari hanno lanciato un appello di ricerca attraverso “Penelope Lazio”, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Un’altra immagine di Enzo Peperoni

Enzo Peperoni è scomparso sabato mattina tra le 9,15 e le 9,20 da Affile e nel pomeriggio, verso le 15,30, sarebbe stato visto scendere dal pullman al capolinea di Subiaco.

Da quel momento, più nulla.

Alto un metro e 70 per 75 chilogrammi, Enzo Peperoni è di corporatura media, capelli grigi, occhi marroni.

Al momento della scomparsa indossava un berretto di lana rosso e un giubbotto verde.

Potrebbe essere in difficoltà.

Anche per questo da sabato pomeriggio il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra di Subiaco all’altezza di Ponte San Mauro insieme agli specialisti del Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con l’utilizzo dei droni professionali per operazioni di soccorso, ricerca, e monitoraggio, specialmente in aree impervie o situazioni pericolose.

Le ricerche delle squadre specializzate sono proseguite ieri e oggi di concerto con i carabinieri all’interno del fiume Aniene e sui sentieri del bosco. Al momento non è chiaro se la persona soccorsa sia caduta accidentalmente nell’Aniene oppure se si tratti di un gesto volontario.

Indagini in corso.



Per info e segnalazioni Pronto Penelope 339 6514799