TIVOLI – Politica, costituito il Comitato pro-Vannacci

Oggi, domenica 15 marzo, a Tivoli è ufficialmente nato il “Comitato Futuro Nazionale”, il partito guidato dal Generale Roberto Vannacci.

Il debutto è avvenuto in piazza Santa Croce, dove è stato allestito un gazebo con locandine e materiale informativo distribuito dal referente del Comitato, il geometra Mauro Urbani, e da una nutrita squadra di iscritti e simpatizzanti.

Il Comitato annuncia che opererà sul territorio di Tivoli, Guidonia Montecelio e Comuni limitrofi organizzando incontri alla presenza del Generale Roberto Vannacci.