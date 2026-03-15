TIVOLI – Politica, costituito il Comitato pro-Vannacci

Politica, Tiburno Quotidiano / 15 Marzo 2026

E' il primo nell'hinterland Nordest

Oggi, domenica 15 marzo, a Tivoli è ufficialmente nato il “Comitato Futuro Nazionale”, il partito guidato dal Generale Roberto Vannacci.

 

 

Il debutto è avvenuto in piazza Santa Croce, dove è stato allestito un gazebo con locandine e materiale informativo distribuito dal referente del Comitato, il geometra Mauro Urbani, e da una nutrita squadra di iscritti e simpatizzanti.

Il Comitato annuncia che opererà sul territorio di Tivoli, Guidonia Montecelio e Comuni limitrofi organizzando incontri alla presenza del Generale Roberto Vannacci.

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