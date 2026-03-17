PALOMBARA SABINA – Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica

Il Comune di Palombara Sabina organizza un nuovo open day dedicato al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Sabato 21 marzo dalle ore 9 alle ore 13 è prevista l’apertura straordinaria del Comune per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.
Per partecipare all’Open Day CIE è sufficiente recarsi senza appuntamento presso l’Ufficio Anagrafe in piazza Vittorio Veneto.
Verranno accettati 40 residenti in ordine di arrivo.
Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:
• Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)
• Una foto recente in formato fototessera cartacea;
• Tessera Sanitaria
Il costo della CIE è di euro 22,20 da pagarsi preferibilmente tramite POS.