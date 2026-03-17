MONTEROTONDO – Oltre i confini: il Liceo Peano spalanca le porte all’Europa

Il lunedì 15 marzo ha segnato l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per il Liceo Scientifico Giuseppe Peano di Monterotondo.

Con l’avvio della settimana Erasmus+, l’istituto si è trasformato in un crocevia di culture, lingue e storie, accogliendo delegazioni di studenti da ogni angolo del continente.

Ad aprire l’accoglienza è stata la Dirigente Scolastica, Giovanna De Angelis, che con un caloroso benvenuto ha invitato ragazzi e famiglie a “vivere al meglio questa opportunità”, sottolineando il valore dell’integrazione e dello scambio umano.

L’atmosfera si è scaldata sulle note di “Viva la Vida” dei Coldplay: un’esecuzione per piano e chitarra che ha unito le voci di tutti i presenti in un unico coro.

I protagonisti della settimana:

• Francia: Gli studenti del Lycée de l’Albanais (Rumilly) hanno presentato la loro offerta formativa, svelando i retroscena del loro originale giornalino scolastico “Le Jola”.

• Germania: Attraverso un video dinamico, il team tedesco ha raccontato la vita quotidiana e i progetti del proprio istituto.

• Finlandia: Gli amici di Kalajoki, ormai volti noti al Peano, hanno mostrato le eccellenze del Kalajoen Lukio.

Dopo un rinfresco conviviale, i motori si sono accesi: tra laboratori creativi ed escursioni alla scoperta del territorio, l’avventura Erasmus è ufficialmente iniziata.