Rapina in villa: il centrocampista della Roma El Aynaoui ostaggio dei banditi

Rapina in villa nella notte scorsa all’Infernetto, zona residenziale a Sud di Roma.

Secondo il Corriere della Sera, sei banditi con accento dell’Est Europa hanno fatto irruzione nella villa del 24enne centrocampista marocchino della Roma Neil El Aynaoui.

Bottino di circa 10 mila euro, tra cui un orologio Rolex da 6 mila euro e alcune borse di Louis Vuitton.

Stando sempre al Corriere della Sera, il commando di sei banditi, a volto coperto e armati di pistola, avrebbe smurato una grata della villa sorprendendo la madre del calciatore e minacciandola.

A quel punto, hanno svegliato El Aynaoui, la moglie, il fratello e la cognata, chiudendoli in una stanza dove sono stati tenuti in ostaggio sotto il tiro dell’arma.

Nessun ferito.

Arraffata la refurtiva, la banda si è dileguata.