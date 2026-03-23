TIVOLI – I lottatori tiburtini protagonisti assoluti agli Italiani Under 15 e Master

È stato un fine settimana memorabile per la “Asd Team Made” di Campolimpido di Tivoli, impegnato al PalaPellicone di Ostia sabato 21 marzo con il Campionato Italiano Under 15 e domenica 22 marzo con il settore Master.

Due giornate intense che hanno confermato la crescita costante della giovane società guidata dal maestro Guglielmo Cecca, sempre più protagonista a livello nazionale.

Ma soprattutto, un risultato che vale più di ogni singola medaglia: il primo posto come società in Italia sia nello stile libero che nella greco romana (Master)

Un traguardo straordinario che certifica il valore del gruppo e del lavoro quotidiano in palestra

Sabato i lottatori tiburtini hanno dimostrato determinazione, tecnica e grande spirito di squadra, conquistando risultati di altissimo livello ai Campionati Italiani U15 di lotta greco romana e lotta femminile, una giornata di gare che ha visto oltre 250 giovani atleti e atlete confrontarsi nei due stili per l’assegnazione dei titoli tricolori.

Sul podio più alto è salita Michelle Cecca, che ha dominato la sua categoria con tre vittorie nette: 10-0 al primo match, 3-1 al secondo e un altro 10-0 in finale.

Per l’atleta, classe 2011, è il settimo campionato italiano vinto consecutivamente: con questo ennesimo successo Michelle ha conquistato di diritto la partecipazione ai prossimi Campionati europei Under 15 che si disputeranno a Samokov in Bulgaria dal 20 al 24 maggio 2026.

Secondo posto per Riccardo Ricci, che ha vinto il primo incontro 10-7, il secondo per schiena, il terzo 12-7, fermandosi poi in finale (8-0) ma conquistando un meritatissimo argento.

Terzo Daniel Robotti: partito fortissimo con un 10-0, l’atleta tiburtino si è arreso soltanto in semifinale contro il campione italiano in carica e ha conquistato il bronzo vincendo la finale per 10-0.

Tra gli altri vale la pena menzionare il settimo posto di Daniele Buschi, l’ottavo posto di Alessio Volpe, il nono piazzamento per Alessandra Pacchiarotti, inoltre l’11esimo posto di Darius Isaia, il 15esimo di Filippos Efthymiou e Giordano Innocenti.

Anche nel Settore Master ha dominato il “Team Made” e gli atleti più esperti hanno letteralmente fatto la differenza, portando la società sul gradino più alto del podio nazionale

Così nella Greco Romana i lottatori Senior hanno conquistato 4 ori, 3 argenti e un bronzo.

Nello Stile Libero il bottino è stato di 3 ori, un argento e due bronzi.

“Orgogliosi di tutti voi – commenta il maestro Guglielmo Cecca, presidente del team tiburtino e allenatore insieme a Stefano Robotti – l’impegno, la passione e lo spirito di squadra stanno facendo davvero la differenza.

Questo è solo l’inizio… il bello deve ancora venire”.