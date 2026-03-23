TIVOLI – “Minores”, il viaggio nell’Altra Letteratura di Antonio Picarazzi

Venerdì 27 marzo, alle ore 18,00, presso la sala Roesler Franz (Ex Chiesa San Michele), in Piazza Palatina 1 a Tivoli, lo scrittore Antonio Picarazzi presenterà “Minores. Viaggio nell’Altra Letteratura”, il saggio di critica letteraria e culturale che riscopre il valore profondo di una letteratura minoritaria nel mercato, ma essenziale per la costruzione di una nuova egemonia democratica e culturale.

Il saggio si concentra sulla produzione letteraria cosiddetta “minore”, come la vita di fabbrica nella Genova degli anni Settanta del Novecento narrata da Pippo Carrubba, Francesco Currà, Vincenzo Guerrazzi e Giuliano Naria, autori che insieme a Luigi Brugnaro e Rocco Scotellaro con la loro scrittura cruda, non-mediata e la loro autobiografia corale rappresentano una forma di resistenza estetica e politica.

In “Minores. Viaggio nell’Altra Letteratura” la critica dei testi letterari si fonde con l’analisi teorica (Fisher, Kohei e altri) per dimostrare che il bisogno di Utopia – elemento centrale nei “minores” – nega la logica del sistema. Minores non è un trattato socio-politico, ma una critica letteraria militante

Discute con Antonio Picarazzi l’autore, critico e saggista Antonio Capitano.