GERANO – Si presenta l’Infiorata più antica d’Italia

Si terrà domani, Martedì 24 marzo alle ore 16.00, presso la Sala Tevere della Giunta Regionale del Lazio la presentazione dell’Infiorata di Gerano 2026 all’interno del 297esimo Anniversario della Festa in onore della Madonna del Cuore.

Saranno presenti:

On. Andrea Volpi , Deputato.

, Deputato. On. Marco Bertucci , Consigliere Regionale Lazio.

, Consigliere Regionale Lazio. Danilo Felici , Sindaco di Gerano.

, Sindaco di Gerano. Francesco Mendico , Presidente Comitato Festeggiamenti 2026.

, Presidente Comitato Festeggiamenti 2026. Daniele Censi, Presidente Gruppo Maestri Infioratori di Gerano.

“L’Infiorata di Gerano da quasi tre secoli anima la vita di Gerano – afferma il Sindaco di Gerano Danilo Felici – e con grande piacere presentiamo questa che per noi è la Festa più importante.

Il fine settimana in cui si potrà ammirare il tappeto floreale sarà quello del 25 e 26 aprile.

Ne parleremo in una sede Istituzionale così importante, sempre vicina alla storia e alle tradizioni delle piccole e grandi realtà regionali.

Ringraziamo sin da adesso gli onorevoli Volpi e Bertucci per la vicinanza e l’interesse verso questo avvenimento.

Replicheremo la presentazione dell’Infiorata 2026 sabato 28 marzo nella sala parrocchiale “Giovanni Paolo II” a favore di tutta la popolazione e di molti comuni limitrofi della Valle dell’Aniene e del Giovenzano”.

“L’Infiorata di Gerano – aggiunge il Presidente del Gruppo Infioratori Daniele Censi – è un omaggio alla Madonna del Cuore e vede tematiche religiose ma anche sociali e culturali. Non mancano ovviamente quelle mariane così come in questo 2026 il Giubileo Francescano e l’omaggio a Papa Leone.

Vogliamo ricordare un nome importante per la nostra letteratura che è quello di Carlo Collodi, trattare il tema attuale dell’Intelligenza Artificiale, ringraziare gli amici infioratori di Bolsena che realizzeranno il tema del Samaritano e omaggiare l’Ass. Città dell’Infiorata di cui Gerano ha assunto la Presidenza”.

Temi Infiorata 2026

Rosone con Cuore.

Monogramma di Maria.

La compassione del Samaritano: “ Amare portando il dolore dell’altro ”.

”. L’Intelligenza Artificiale al servizio dell’umanità.

Carlo Collodi: bicentenario della nascita (1826-2026).

“ Laudato si’, mi’ Signore ”: 800 anni dal Transito di San Francesco d’Assisi.

”: 800 anni dal Transito di San Francesco d’Assisi. Papa Leone XIV: “ Una pace disarmata e disarmante ”.

”. Basilica di San Francesco d’Assisi.

Lunotto finale: “Omaggio a Città dell’Infiorata”.