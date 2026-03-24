GUIDONIA – “Squadra per la Vita”, apre l’associazione antimobbing e anti-stalking

Dalla consulenza antimobbing e anti-stalking, passando per la prevenzione informativa per contrastare le truffe e in particolare agli anziani, fino alle problematiche sociali in genere.

Sono gli obiettivi della “Squadra per la Vita”, la neo nata Associazione presente anche nel Lazio con sede regionale in viale Roma 173, a Guidonia Centro.

L’Associazione collabora con ACSI (Associazione Cultura Sport Italia) per migliorare il rapporto adulto-giovane tramite progetti mirati. Imminente la formazione di assistenti bagnanti per consentire a persone con una patologia neurologica cronica (epilessia) di poter fare un gesto semplice come fare il bagno in mare o in piscina.

Il Coordinatore regionale della “Squadra per la Vita” è il Dottor Angelo Garofalo, già Presidente regionale di una Associazione per la tutela dei consumatori in Umbria e successivamente Vicepresidente nazionale della stessa associazione, Responsabile nazionale anti mobbing per un sindacato di categoria che si occupa di sanità e AALL nonché Segretario Generale di Roma e Lazio del sindacato di categoria degli enti locali.

Nel 1997 Garofalo fu protagonista della prima indagine sul mobbing in tre enti pubblici di cui ne parlarono tutti i giornali e la RAI.

Nel suo curriculum vanta l’apertura del primo sportello antimobbing a fine anni 90, nel 2016 l’apertura dello sportello contro lo stalking e successivamente dello sportello contro il bullismo e la ludopatia.

“Centinaia di persone si sono rivolte noi – spiega Garofalo – in molti casi anche giungendo a soluzioni economiche di risarcimento per le vittime. Oggi siamo in grado di dare un supporto tecnico, come difendersi dal mobbing e nell’eventualità con supporto legale e/o psicologico.

Ho scritto e proposto una legge regionale per l’Umbria contro il Mobbing, oggi in vigore e scritto due libri su stalking e mobbing.

La nostra intenzione è di organizzare al più presto una iniziativa con la partecipazione di professionisti per sensibilizzare in questa società, ancora di più, sul tema del rispetto, e possibilmente poter dare i primi risultati delle telefonate giunte”.