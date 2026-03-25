FONTE NUOVA – “Carta Canta”, torna il teatro di canzoni a fumetti

Giovedì 2 aprile, alle ore 21, nella preziosa cornice della Biblioteca Comunale di via Machiavelli, 1, a Fonte Nuova, nell’ambito della presentazione del Museo dei Cantautori, prende vita “Carta Canta, quando i fumetti diventano canzoni”, un originalissimo spettacolo in bilico tra musica, teatro e fumetto dal vivo!

La storia è quella divertente e surreale di Maurizio, grigio burocrate, ligio al dovere e amante delle scartoffie, costretto a confrontarsi di nuovo con gli eroi della propria fantasia di ragazzo.

A catapultare letteralmente Maurizio dentro ai fumetti saranno i disegni dal vivo dello storico vignettista satirico Passepartout (Il Messaggero, il Corriere della Sera), di Federica Salfo (Disney, Marvel) e Alessio Avallone (Sergio Bonelli Editore, BOOM! Studios).

La colonna sonora eseguita dai Raggi Fotonici (autori e interpreti di celebri sigle tv come Digimon, Ape Maia, Fairy Tail) rivisiterà alcuni classici della musica leggera italiana: brani che grandi cantautori come Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Ligabue o Samuele Bersani hanno voluto dedicare al mondo dei comics… da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Topolino!

La recitazione è affidata invece all’attrice e doppiatrice Cristina Poccardi e al cineasta Gianni Aureli.

Quest’ultimo firma anche la regia.

Carta Canta è anche il titolo di un CD, con i brani eseguiti nel live-show e un fumetto inedito scritto da Mirko Fabbreschi, sceneggiato da Manuel Pace e disegnato da Vanessa Cardinali. CD e fumetto sono infine contenuti nel libro “Carta Canta – quando i fumetti diventano canzoni” (edito da Lavieri), con un saggio di Mirko Fabbreschi e le illustrazioni originali di Silver, Rinaldi, Vianello, Talarico, Mazzotta, Passepartout, Dossi, Serpieri, Salfo, Palumbo ed altri maestri del fumetto italiano e internazionale.

L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, con il sostegno del Ministero della Cultura. Fondamentale la collaborazione delle terze medie degli istituti San Giuseppe, Pirandello ed Eduardo De Filippo, che realizzeranno disegni ispirati alle canzoni dello spettacolo, destinati a diventarne parte integrante e visiva.



INGRESSO LIBERO, CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

scrivere a museocantautori@fonte-nuova.it

