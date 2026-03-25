Servizio Civile Universale, 239 posti nei Vigili del Fuoco

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa anche quest’anno ai progetti del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani un’importante opportunità di crescita personale e di impegno civico.

Il programma “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del Fuoco a servizio della comunità”, promosso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mette a disposizione 239 posti di operatore volontario, di cui 61 riservati a Giovani con Minori Opportunità, suddivisi in due progetti.

“Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, ha lo scopo di condividere ed arricchire la memoria dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’esperienza e i valori maturati nel tempo dal Corpo Nazionale.

“Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco”, vuole contribuire ad accrescere la cultura della sicurezza dei cittadini attraverso attività di formazione e informazione.

I 239 giovani volontari che sceglieranno uno dei due progetti avranno modo di conoscere imparare e vivere da vicino, per un intero anno, le molteplici attività dei Vigili del Fuoco.

Il Corpo vuole trasmettere alle ragazze e ai ragazzi che saranno selezionati il sistema dei Vigili del Fuoco fatto di valori e professionalità al servizio della comunità.

Inoltre, gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco, e questo rappresenta un’opportunità concreta per servire l’Italia.

Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 dell’8 aprile 2026 attraverso la piattaforma DOL (Domanda on-line) raggiungibile all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.