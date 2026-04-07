CASTEL MADAMA – Ciak si gira, inizia la nuova serie con Maurizio Lastrico

Castel Madama ancora una volta location della cinematografia italiana grazie al lavoro della “Tibur Film Commission”.
Venerdì 10 aprile verrà battuto il ciak di “Fuori Menù”, la nuova serie dramedy in sei episodi prodotta da Sky Studios, Wildside (gruppo Fremantle) e Alfred Film.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 49 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata il primo aprile dalla Responsabile della Polizia Locale di Castel Madama, Adelaide Angela Di Maio.
Il parcheggio “Largo Antonino Cortese” di via Empolitana, a Castel Madama
Con l’atto viene istituito il divieto di sosta all’interno del parcheggio “Largo Antonino Cortese” di via Empolitana ad iniziare dalle ore 01,00 fino alle ore 23,00 di venerdì 10 aprile, come richiesto da Carlo Brocanelli, manager location della Casa di Produzione Cinematografica “Wildside srl “, per allestire il campo base.
La nuova serie televisiva «Fuori Menù» sarà diretta da Fabio Paladini.
Maurizio Lastrico interpreta uno chef di grande talento, a cui carriera subisce un brusco arresto quando finisce in carcere.
Per ottenere uno sconto di pena, accetta di mettersi alla prova in un contesto del tutto inaspettato: dirigere un ristorante sperimentale all’interno della struttura penitenziaria. Q
ui si troverà a lavorare con una brigata improbabile composta da detenuti senza alcuna esperienza culinaria, privi di disciplina e regole.
Tra difficoltà, momenti comici e situazioni surreali, il protagonista sarà costretto a rivedere le proprie certezze, intraprendendo un percorso di crescita personale.
Parallelamente, cercherà di ricostruire il rapporto con la figlia, trasformando quella che sembra una sfida impossibile in un’occasione di rinascita.