GUIDONIA – E’ primavera, 92 mila euro per la manutenzione delle aree verdi

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 7 Aprile 2026

Appalto affidato ad una società di Palombara Sabina

Il Comune di Guidonia Montecelio avvia la cura e la manutenzione del verde pubblico in prossimità della stagione primaverile.

Lo stabilisce la determina numero 30 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì scorso primo aprile dalla dirigente all’Ambiente Bernardina Colasanti.

Con l’atto viene affidato il servizio alla AM 22 srl” di Palombara Sabina.

Contattata dall’amministrazione comunale, a  fronte di una richiesta di offerta, la società ha presentato un ribasso del 21,33%, garantendo per la somma complessiva di 92.241 euro e 82 centesimi gli interventi manutentivi nei parchi, nelle strade e nelle aree residuali di competenza comunale.

Si tratta di un affidamento parziale derivato dalla necessità di garantire il servizio di manutenzione nelle more della conclusione della nuova gara del verde.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - "Walk for the cure": passeggiata solidale per la ricerca sul tumore al seno

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 