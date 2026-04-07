GUIDONIA – E’ primavera, 92 mila euro per la manutenzione delle aree verdi

Il Comune di Guidonia Montecelio avvia la cura e la manutenzione del verde pubblico in prossimità della stagione primaverile.

Lo stabilisce la determina numero 30 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì scorso primo aprile dalla dirigente all’Ambiente Bernardina Colasanti.

Con l’atto viene affidato il servizio alla “AM 22 srl” di Palombara Sabina.

Contattata dall’amministrazione comunale, a fronte di una richiesta di offerta, la società ha presentato un ribasso del 21,33%, garantendo per la somma complessiva di 92.241 euro e 82 centesimi gli interventi manutentivi nei parchi, nelle strade e nelle aree residuali di competenza comunale.

Si tratta di un affidamento parziale derivato dalla necessità di garantire il servizio di manutenzione nelle more della conclusione della nuova gara del verde.