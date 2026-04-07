MONTEROTONDO – Picnic nel bosco: ecco la Pasquetta degli “zozzoni”

Sacchi di rifiuti , tavoli di plastica accatastati e abbandonati, resti di una giornata che avrebbe dovuto essere di festa e rispetto per l’ambiente.

Sono i resti della Pasquetta degli “zozzoni” nel “bosco di Gattaceca”, a Monterotondo, un luogo di straordinaria bellezza trasformato, in poche ore, in una discarica a cielo aperto.

A renderle pubbliche oggi pomeriggio, martedì 7 aprile, sulla sua pagina Facebook istituzionale è il sindaco Riccardo Varone.

“Non esiste sistema di controllo – commenta il primo cittadino – non esiste telecamera che possa bastare davanti a comportamenti così incivili, oltretutto in un’area così estesa come quella del nostro bosco.

Il problema, prima ancora che di vigilanza, è culturale.



Il nostro territorio non può essere trattato così.

Non lo merita la Riserva naturale della Macchia di Gattaceca, non lo meritano i cittadini che ogni giorno rispettano le regole”.



Il sindaco Riccardo Varone annuncia importanti novità sul fronte della prevenzione e del rafforzamento dei controlli contro l’abbandono dei rifiuti.

Infatti, come anticipato dal quotidiano on line Tiburno.Tv martedì 31 marzo, con la determina numero 314 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni ha approvato la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – con la Guardia Nazionale Ambientale, un’organizzazione specializzata nelle attività di prevenzione e controllo generale sull’ambiente presieduta dal Cavalier Alberto Raggi che ha sottoscritto l’accordo insieme al sindaco Riccardo Varone (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oggetto della convenzione è la prevenzione e vigilanza sul fenomeno dell’abbandono rifiuti, un incarico di 12 mesi a far data da domani, mercoledì primo aprile 2026: l’onorario per la prestazione proposta ammonta a 12.450 euro IVA Inclusa, il pagamento avverrà su precisa istanza dell’associazione a presentazione della rendicontazione delle attività espletate con eventuale cadenza trimestrale.

La convenzione prevede che la Guardia Nazionale Ambientale metta in campo sei unità di personale volontario, con i propri mezzi ed attrezzature, per almeno 2 giorni a settimana.

L’obiettivo è salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini tramite un’azione di vigilanza finalizzata ad evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Così il Comune di Monterotondo dichiara guerra agli “zozzoni”.