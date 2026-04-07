GUIDONIA – Tir in fiamme, paura sulla A1

Paura oggi pomeriggio, martedì 7 aprile, sull’Autostrada A1 Milano-Napoli.

Verso le ore 16,50 un camion con rimorchio tendonato è improvvisamente è andato in fiamme per cause in corso di accertamento.

Stando alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto tra lo svincolo Guidonia Montecelio e bivio per la Diramazione Roma Nord in direzione Napoli.

Il conducente dell’autoarticolato è riuscito a scendere dalla cabina ed allertare i soccorsi.

La presenza di fumo sta causando disagi e code in direzione Roma/Napoli.

Sul posto le pattuglie della Sottoscrizione Roma Nord e i Vigili del Fuoco.

Sono intervenute anche le associazioni di Protezione civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”, “VVAA-Volontari Valle Aniene Associati” e “Goir”: i volontari hanno fatto spostare le vetture del deposito sottostante la A1 e tenuto in sicurezza la parte di sterpaglia adiacente all’autostrada.