BELLEGRA – Raduno biker per la benedizione dei caschi

Domenica 12 aprile centinaia di motociclisti partiranno da Roma per raggiungere Bellegra in occasione della prima edizione della “Benedizione dei Caschi – da Roma a Bellegra”, evento organizzato dal Moto Guzzi Club Roma.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso di apertura della stagione motociclistica nel Lazio.
Il programma prevede il ritrovo alle ore 8:30 in Piazza Pio XI presso la concessionaria “Che Moto!”: accoglienza dei partecipanti, colazione offerta dal concessionario, briefing sul percorso e norme di sicurezza con partenza alle 9:30.
È previsto un secondo punto di incontro lungo il percorso, alle are 10:30 in Piazzale Cortese lungo la Via Empolitana nei pressi di Castel Madama, per consentire la partecipazione di motociclisti provenienti da tutta la regione.
In questo punto si uniranno i motociclisti provenienti da fuori Roma e i partecipanti con motocicli d’epoca trasportati tramite furgone o carrello.
Alle ore 10:45 è prevista la partenza del corteo verso Bellegra con arrivo previsto intorno alle ore 12:00 e accoglienza da parte dell’Amministrazione comunale, per poi raggiungere il Sacro Ritiro di San Francesco, dove si svolgerà la benedizione dei caschi.
Sono attesi partecipanti con motocicli di ogni marca ed epoca, a conferma della natura aperta e inclusiva dell’evento.
A seguire, il pranzo al sacco in autonomia.
Sarà possibile consumare il pranzo presso i locali messi a disposizione dal Comune di Bellegra.
L’evento è aperto a motocicli moderni e d’epoca di ogni marca.
L’iniziativa unisce passione per le due ruote, sicurezza stradale e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di creare un momento riconoscibile per tutti i motociclisti del Lazio.
Programma completo e dettagli:
https://www.motoguzziroma.it/eventi-moto-club/benedizione-dei-caschi-roma-bellegra-2026/