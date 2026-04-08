FARA IN SABINA – Una caccia alle uova da record apre la Primavera 2026

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la Caccia alle Uova 2026, evento che ha animato il borgo di Fara in Sabina trasformandolo in un vivace punto di incontro per famiglie, bambini e visitatori.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Fara in Sabina APS e il Comune di Fara in Sabina, ha registrato un’ampia affluenza, confermando il forte legame tra comunità e territorio e il crescente interesse verso le attività culturali e ricreative locali. Fondamentale è stato il supporto operativo del Servizio Civile, della Polizia Locale e dell’ANC di Fara in Sabina, che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione garantendo sicurezza, organizzazione e accoglienza.

“Questo evento rappresenta per noi non solo un momento di festa, ma anche il risultato di un grande lavoro di squadra – ha dichiarato la Presidente della Pro Loco Fara in Sabina APS, Annita Giuliani – La riuscita della Caccia alle Uova segna simbolicamente l’apertura della stagione primaverile e testimonia l’impegno costante della Pro Loco nel valorizzare il nostro borgo. Continueremo a lavorare con dedizione per mettere al centro Fara in Sabina e tutto il territorio sabino, promuovendone le eccellenze attraverso iniziative di qualità”.

Sulla scia di questo successo, la Pro Loco Fara in Sabina APS è già al lavoro su un ricco calendario di eventi e attività pensati per valorizzare il territorio e rafforzarne l’attrattività, realizzati in sinergia e collaborazione con l’Amministrazione comunale, Enti e Associazioni del territorio.

Tra i prossimi appuntamenti si segnala l’ultima data del Carnevale 2026, sabato prossimo 11 aprile, con il tradizionale Carnevale Corresano, e uno degli eventi più attesi dell’anno, “Passeggiando Tra le Rose”, giunto alla sua ottava edizione.

Parallelamente, proseguiranno le iniziative culturali che vedranno protagonista il Museo Civico Archeologico della Sabina Tiberina, attualmente gestito dalla Pro Loco, con attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio storico e archeologico locale.

La Pro Loco Fara in Sabina APS rinnova così il proprio impegno nel costruire occasioni di incontro e scoperta, contribuendo alla crescita culturale e turistica del territorio sabino.