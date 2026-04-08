A Tivoli torna “Tutti giù per terra”, il Progetto dell’associazione “Tutti giù” presieduta da Pierluigi Rosati che dal 2018 realizza “tappeti artistici” in Via Palatina.

Sabato 2 maggio e domenica 3 maggio va in scena il progetto ideato per l’ingresso della Madonna di Quintiliolo a Tivoli e il suo rientro nella Cattedrale e organizzato dalla Vicepresidente dell’associazione “Tutti giù” Alessandra Lattanzi col patrocinio dell’amministrazione comunale.

Si tratta di un “tappeto artistico” realizzato con materiali poveri e di riciclo, materie prime attraverso cui gli artisti compieranno l’evoluzione dall’umile al sublime: come per esempio la cenere vulcanica dell’Etna che arriva direttamente da Zafferana Etnea, comune in provincia di Catania, trucioli di legno colorati, gusci di uova tritati, sale colorato, fiori secchi e raramente anche freschi.

Alle 18.30 di sabato 2 maggio lo spettacolo con il coro gospel “Cuore in musica Academy” diretto da Johanna Pezone farà da sottofondo agli artisti impegnati nella realizzazione dei quadri.

Un quadro a terra sarà come al solito dedicato alla corsa pro Villaggio don Bosco in programma il 17 maggio a Tivoli: il disegno vincitore rappresenterà il logo che sarà stampato sulle t-shirt che verranno indossate in occasione dell’evento.

Tutti i quadri del “tappeto artistico” saranno ispirati a San Francesco, a 800 anni dalla morte del patrono d’Italia.

L’associazione di “Tutti giù” è composta dai seguenti membri:

Pierluigi Rosati presidente, Alessandra Lattanzi vicepresidente, Rosa Andreani consigliera, Eleonora Penna tesoriera, Francesca Morelli, Ombretta Ronci, Simona Lattanzi, Roberta Ruta, Mariella Nanni, Irene Balsamo, Gloria Ruggiero, Gabriele Felici, Vittoria Berti, Greta Rondoni, Angelica Basso, Fiorella, Simona e Roberta Recchia, Michela Cerchi, Francesca Romana Penna, Matteo Scardini, Greta Ricci, Antonio Coronella, Erica e Ilaria Gonnella, Ginevra ed Edoardo Cecchetti, Alessandra e Vania Vespasiani, Mauro Quondansanti, Francesca e Sara Lollobrigida, Alessia Forte, Tania e Alessandra Baumann, Samuele De Simone, Francesco Casini, Giusi Tortora, Davide Mariani, Giorgia Pellegrini, Maria Rosaria Labate, Michela Mosti, Elisabetta Felici, Cinzia Lancia, Letizia Benigni, Antonio Ceddia, Matteo Guglielmo, Claudia Mecci, Lavinia Spano, Elisa Ricci, Ludovica Bonura, Cristina Lenti, Francesco e Raoul Marini, Federico Conti, Sara Viotti, Annamaria e Francesca Tommasi, Paola Monnanni, Sofia e Fabio Massimo Campi, Feresheteh Fatemi, Alessia Allocca, Serena Viglietta, Umberto Salvatori, Cecilia Martella, Maria Paola Bramosi, Isabella Manni, Flavia Foschi, Ilaria Bruno, Camilla Giustiniani, Dario Marziale ,Rebecca Ricciardi, Stefania Iannucci, Sonia Quaranta, Arianna Volpe, Francesco Perrella, Roberta De Propris, Fabiana Faraldi, Lucia Nota, Michela Iori, Susanna Casini, Roberto Angeletti, Sara Colia, Sara Tiberi, Giusy Cantarella, Alessandra Occhioni, Alicia Caturano, Francesco Ceravolo, Stella Maris Iabichella ed i ragazzi del villaggio don Bosco.