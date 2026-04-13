TIVOLI – Appartamento in fiamme, paura in via Mameli

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, a Tivoli.

Poco dopo le ore 9, i residenti in via Goffredo Mameli, nel quartiere Empolitano, hanno avvertito una esplosione e successivamente del fumo provenire dal balcone di un appartamento al terzo piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Villa Adriana che hanno evacuato lo stabile.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le operazioni di spegnimento del principio di incendio si sono concentrate esclusivamente sul balcone e le fiamme non avrebbero interessato l’interno dell’appartamento, per questo gli inquilini sono rientrati nelle rispettive abitazioni.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, verifiche in corso su un eventuale malfunzionamento della caldaia.