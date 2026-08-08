GUIDONIA – Setteville Nord brucia: fiamme a ridosso delle case

dì Francesca Romana Severini

È divampato intorno alle 18 di oggi, sabato 8 agosto, un incendio nella zona di Setteville Nord, nell’area compresa tra via Vivaro, via Arcinazzo e via Capoterra.

Sopra e sotto , le immagini dell’incendio

Le fiamme si sono rapidamente propagate, creando forte apprensione tra i residenti. Il fronte del rogo si è avvicinato alle abitazioni e a rischio risultano anche le case di via Maddalena.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a numerose squadre di volontariato di Protezione Civile. Presenti infatti l’Associazione VVAA – Volontari Valle Aniene Associati, l’Associazione NVG – Nuclei Volontari Guidonia e la Protezione Civile GOIR, oltre a squadre di Protezione Civile arrivate anche dai comuni vicini.

Si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero della Protezione Civile Regionale, impegnato nelle attività di contrasto al rogo. Fondamentali anche le diverse autoambulanze, a supporto del dispositivo di emergenza.

La situazione resta in evoluzione e viene monitorata dalle squadre impegnate nelle operazioni.