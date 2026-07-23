GUIDONIA – Judo nelle Case Famiglia, il progetto di Chiara Pomponii: “E’ la via della gentilezza”

E’ salita sul tatami piccolissima seguendo le orme del padre.

E da allora non è più scesa facendo propri i principi del judo, un’arte marziale che letteralmente si traduce in “via della gentilezza”.

Chiara Pomponii, 26enne dell’Albuccione di Guidonia, psicologa e istruttrice di judo

Chiara Pomponii, 26enne dell’Albuccione di Guidonia, ha appena conseguito la Laurea Magistrale di Psicologia clinica e dinamica dopo la Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Un’eccellenza scolastica, ma anche sportiva e sociale.

Chiara è infatti cintura nera di judo secondo Dan, due volte campionessa italiana, arbitro nazionale di judo, istruttrice, oltre che regista teatrale.

Francesco Proietti, Presidente nazionale dello Csen

Franco Penna, Responsabile Csen provinciale

La psicologa-judoka è anche la protagonista del progetto patrocinato dallo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di un corso gratuito di judo per i ragazzi ospiti delle Case Famiglia di Guidonia Montecelio: una novità assoluta che ha avuto il placet di Francesco Proietti, Presidente nazionale dello Csen, e di Franco Penna, Responsabile Csen provinciale.

Chiara Pomponii insieme al padre, il Maestro Roberto Pomponii, Presidente della “Asd Anco Marzio”

Un corso pensato da Chiara seguendo l’esempio del padre, il Maestro Roberto Pomponii, Presidente della “Asd Anco Marzio” di Guidonia, che da anni in palestra promuove il corso gratuito per atleti diversamente abili, anch’esso sotto l’egida dello Csen.

– Come e perché nasce l’idea del corso gratuito?

L’idea del corso gratuito nasce dalla mia esperienza di tirocinio presso la cooperativa Crescere Insieme, in cui ho associato alla mia mansione di osservazione e assistenza l’aspetto sportivo, leggendolo sempre in chiave psico sociale, infatti i dati scientifici stessi parlano chiaro dei benefici delle arti marziali e quindi anche del judo, “la via della gentilezza”.

Un primo piano di Chiara Pomponii, ideatrice del progetto “Judo in Casa Famiglia”

– I benefici teorici delle arti marziali sui ragazzi delle case famiglia?

“Il judo aiuta nella gestione delle emozioni, nell’auto contro, nell’integrazione e nella socializzazione, supporta il miglioramento della coordinazione e a sviluppare un migliore controllo dei movimenti anche a livello cognitivo, quindi.

Inoltre imparare a cadere e rialzarsi può insegnare che gli errori possono essere opportunità di crescita, aumentando anche il senso della resilienza”.

– Quali riscontri hai avuto?

“Il lavoro affrontato è stato adattato alle esigenze dei ragazzi e ha sortito degli effetti positivi già dopo il primo mese, in particolar modo negli ultimi mesi si è evidenziato un grande miglioramento dell’autostima, della concentrazione e del “gioco di squadra”.

Inoltre i giovani judoka hanno affinato le loro capacità comunicative all’interno del gruppo e compreso i fondamentali di questa antica arte marziale che dà spazio ad ogni tipo di fragilità, guardando ad essa come ad una fonte preziosa di potenziale di vita”.

– Il momento più bello?

“Il momento più bello sicuramente è stato quando i ragazzi per la prima volta, con l’impegno, sono passati dal dire “non ci riesco”, al compiere quella tecnica, quella caduta in modo impeccabile. È stato emozionante per me conoscerli in quel nostro spazio dedicato, oltre ad essere formativo da ogni punto di vista; dunque per il futuro speriamo anche come Anco Marzio Sporting ASD di poter collaborare ancora di più con le case famiglia “amici di Marzia” e “casa di Denis”, integrando le attività educative all’interno delle strutture con la nostra Mission da sempre presente sul territorio”.

– Il progetto per il futuro?

“Credo che sia importante, se non fondamentale portare sul campo sociale l’idea di uno sport adattato, integrato, senza discriminazioni, anche e soprattutto all’interno delle scuole, dove molti fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono in rapida salita”.