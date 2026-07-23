PALOMBARA SABINA – Alice Vergari regina di pattinaggio artistico a rotelle

Lo scorso giovedì 16 luglio la giovane Alice Vergari di Palombara Sabina, atleta della A.S.D. Talents Skating Club, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana categoria libero Formula Dance di pattinaggio artistico a rotelle nell’ambito della “Uisp Skating Fest 2026” tenutasi a Massa.
Un traguardo speciale, frutto di tanto impegno, passione e sacrificio, di cui ha dato notizia il Comune di Palombara Sabina.
“Ad Alice e all’A.S.D. Talents Skating Club le nostre più sentite congratulazioni – il messaggio postato dall’amministrazione comunale sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Palombara Sabina – un vivido esempio di come l’amore per lo sport e il sacrificio portino sempre ottimi risultati”.
A giugno scorso Alice Vergari si era aggiudicata il titolo di Reginella 2026 nell’ambito della 98esima edizione della Sagra delle Cerase, la tradizionale manifestazione organizzata dall’associazione Carristi di Palombara Sabina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).