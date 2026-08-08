TIVOLI – Due scout feriti dal fulmine a Subiaco ricoverati in pediatria

dì Francesca Romana Severini

Il più piccolo presenta ustioni di primo grado estesa al corpo, l’altro invece dopo essere stato sbalzato di qualche metro , ha perso conoscenza ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono Federico di 13 e Nicola 15 anni, due dei tre scout, che nel pomeriggio di ieri, venerdì 7, sono rimasti colpiti da un fulmine a Campo dell’Osso, sul Monte Livata. Il terzo , anche lui dì 15 anni è invece apparso subito più grave con perdita di conoscenza e arresto cardiaco. La prognosi resta riservata. (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO )

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano Tiburno.tv, l’incidente è avvenuto intorno alle 15, durante un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche. I tre ragazzi erano arrivati da Roma domenica 2 agosto insieme a un’associazione scout e stavano trascorrendo una settimana di campo, con il rientro previsto per domani.Secondo quanto raccontato dai ragazzi ai sanitari, al momento della scarica elettrica si trovavano nei pressi della tenda, sistemata accanto all’albero sul quale si è abbattuto il fulmine.Immediato l’intervento dei soccorsi, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Subiaco. Federico e Nicola sono stati inizialmente trasportati con la presenza del loro capo scout ,in codice giallo all’ospedale di Subiaco. A causa dell’assenza del reparto pediatrico, per entrambi si è poi reso necessario il trasferimento all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.Il terzo ferito ,tramite elitrasporto è stato invece ricoverato presso l’Ospedale Gemelli della Capitale.In corso ,gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.