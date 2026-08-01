CAPENA – L’asfalto frana per un guasto alla fogna: area transennata

Il Comune di Capena informa la cittadinanza che è stata segnalata e messa in sicurezza una buca sull’asfalto in Via del Mattatoio.



La causa è probabilmente legata a un problema del sistema fognario.



L’area è stata già delimitata e segnalata, inoltre è stata allertata ACEA per l’immediato sopralluogo e ripristino.



L’amministrazione comunale chiede a tutti di procedere con cautela e a bassa velocità nel tratto interessato.

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