TIVOLI – Alunni con disabilità, contributi per l’accompagnamento autonomo

Il Comune di Tivoli ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici destinati al trasporto scolastico autonomo degli alunni con disabilità per l’anno 2026.

La misura è rivolta alle famiglie residenti nella Città di Tivoli che accompagnano i propri figli, iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, utilizzando mezzi privati o modalità personalizzate per il tragitto casa-scuola. L’iniziativa riguarda i casi in cui il servizio scuolabus comunale non risulti idoneo a rispondere alle specifiche esigenze dell’alunno oppure richieda un accompagnamento personalizzato. Il contributo prevede il rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico svolto autonomamente dalle famiglie.Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026. Le famiglie interessate potranno inviare la richiesta tramite PEC all’indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it oppure consegnarla presso gli uffici URP del Comune di Tivoli negli orari di apertura al pubblico.Per conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso, la documentazione da allegare e le modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare il LINK

dì Francesca Romana Severini