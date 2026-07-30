MONTECELIO – Riapre la parete di arrampicata: l’assessora allo Sport scala il muro romano

Era chiusa da qualche anno ed ora è tornata a nuova vita.

La parete di arrampicata “Massimo Cricchi” di Montecelio

E’ stata riaperta la storica parete di arrampicata “Massimo Cricchi”, una struttura sportiva realizzata nel 2004 sul muro romano di contenimento nel cortile della Scuola Elementare di via Nuova a Montecelio.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’arrampicata dell’assessora Cristina Rossi

A portarla a nuova vita è la Sottosezione del Club alpino Italiano (CAI) di Guidonia Montecelio con il supporto dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessora allo Sport Cristina Rossi.

L’assessora Cristina Rossi insieme ai rappresentanti del Cai di Guidonia Montecelio

Ieri sera, mercoledì 29 luglio, la delegata si è cimentata in un’arrampicata sportiva da applausi sotto gli occhi quasi increduli del presidente della Sottosezione CAI, Filippo Silvi, del consigliere Fabrizio Pirro, di altri soci del Club, dell’ingegner Enzo Iezzi, collaudatore della struttura, e di altri sportivi e appassionati che frequentano la palestra.

Realizzata nel 2004 dall’associazione alpinistica “La Cordata”, la storica palestra di arrampicata sportiva è stata per tanti anni un punto di incontro e di crescita per appassionati e sportivi.

Chiusa da circa 5 anni, dopo le verifiche necessarie per l’ottenimento del certificato di agibilità, è tornata ad essere vissuta dalla comunità.

Sottosezione Guidonia Montecelio

La Palestra Arrampicata “Cricchi” rispetta i seguenti giorni e orari di apertura:

– MERCOLEDÌ 17:00/22:00

– VENERDÌ 17:00/22:00

– SABATO 09:00/13:00 – 17:00/22:00

– DOMENICA 09:00/13:00

Verificare anticipatamente l’effettiva apertura della struttura telefonando ai numeri 333 6156184 Filippo / 328 0129074 Stefano.