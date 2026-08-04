CALCIO – Guidonia, Riggio operato al crociato dopo l’infortunio contro la Salernitana

Brutte notizie in casa Guidonia Montecelio 1937 Fc. Il difensore Cristian Riggio è stato sottoposto venerdì 31 luglio a un delicato intervento chirurgico in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore riportata durante l’amichevole disputata lo scorso 26 luglio contro la Salernitana. Classe 1996, ex Potenza, Riggio era arrivato nelle scorse settimane per rinforzare il reparto arretrato della formazione allenata da Giovanni Lopez.

Riggio durante l’amichevole contro la Salernitana

Un acquisto importante del mercato estivo che dovrà però fermarsi per affrontare un lungo percorso di recupero. Al termine dell’operazione , il difensore , attraverso un comunicato della società , ha voluto ringraziare tutti per il sostegno ricevuto in questi giorni: <<Non ci sono parole per descrivere quello che è successo in questi giorni. E’ accaduto tutto così in fretta e in maniera inaspettata che sono stato travolto dalle emozioni. In questi giorni la società Guidonia Montecelio 1937 Fc, il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi, il presidente Mauro Fusano, il mister Giovanni Lopez, tutto lo staff tecnico, quello medico e gli altri componenti, mi hanno mostrato una vicinanza incredibile e colgo l’occasione per ringraziarli di vero cuore per tutto questo affetto. I miei nuovi compagni di squadra con i loro messaggi mi hanno sostenuto e aiutato a reagire come se ci conoscessimo da una vita intera. Vorrei ringraziare amici, fratelli ed ex compagni di squadra per la loro vicinanza, soprattutto la mia famiglia e la mia futura moglie. Grazie al dottor Lo Presti per la sua umanità e la sua professionalità. Da oggi inizia un nuovo percorso per ritornare ad essere quel ragazzo che in campo sorrideva per la sua passione >>.

Dì Francesca Romana Severini