GUIDONIA BRUCIA ANCORA: nuovo incendio in Via Gaetano Donizetti

dì Francesca Romana Severini

È divampato intorno alle ore 15 l’ennesimo incendio che ha interessato il territorio di Guidonia Montecelio , questa volta in via Gaetano Donizetti. Le fiamme hanno coinvolto un’area di vegetazione arrivando a bruciare circa un ettaro di terreno.

Sopra e sotto, le immagini dell’incendio

A intervenire per prima è stata l’Associazione di Protezione Civile “NVG – Nuclei Volontari Guidonia”, arrivati sul posto con due squadre per contenere il fronte del fuoco. Successivamente sono intervenute una squadra dell’Associazione di Protezione Civile “VVAA – Volontari Valle Aniene Associati” ,una squadra della Protezione Civile GOIR e, a supporto delle operazioni di spegnimento, anche i Vigili del Fuoco.

Il lavoro coordinato delle squadre di emergenza ha permesso di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.

L’episodio riaccende però la preoccupazione tra i residenti della zona, che segnalano una situazione ormai diventata ricorrente. Secondo quanto denunciato da un cittadino, si tratterebbe del sesto incendio registrato negli ultimi sei anni nell’area, con ulteriori episodi verificatisi anche nel 2026, compreso un rogo avvenuto nel mese di luglio.

«Si convive con la paura del fuoco», è il timore espresso dal residente, che chiede maggiore attenzione sulla manutenzione dei luoghi, sulla prevenzione e su interventi più tempestivi dopo le segnalazioni.L’ennesimo incendio riporta così al centro il tema della sicurezza delle aree verdi e incolte del territorio di Guidonia Montecelio mentre i cittadini sperano che, ancora una volta , non restino soltanto apprensione, danni e interrogativi senza risposte.