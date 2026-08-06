ROMA – Aggredisce l’ex compagna sotto casa

dì Francesca Romana Severini

È avvenuto nella notte di martedì 4 agosto l’intervento dei Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso, che hanno arrestato un 38enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.L’intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. I Carabinieri sono intervenuti in via Tagliacozzo, dove, secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe atteso la ex compagna nei pressi della sua abitazione per poi aggredirla fisicamente.Nel corso dell’episodio, il 38enne avrebbe anche danneggiato il parabrezza dell’autovettura della donna e le avrebbe sottratto il telefono cellulare.La vittima ha riferito ai Carabinieri di essere da tempo sottoposta a continui episodi di violenza e comportamenti vessatori da parte dell’ex convivente, alcuni dei quali si sarebbero verificati anche alla presenza del loro figlio minore.La donna è stata trasportata al Policlinico “Umberto I” di Roma, dove ha ricevuto le cure necessarie. Successivamente è stata affidata al Centro Antiviolenza di zona per il supporto previsto in questi casi.I Carabinieri hanno inoltre attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, il protocollo dedicato ai casi di violenza domestica e di genere.Al termine degli accertamenti, il 38enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Bisogna precisare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, allo stato attuale, è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.