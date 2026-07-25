FIANO ROMANO – Il coordinamento di Forza Italia celebra il primo anno di attività 

Grande partecipazione e una sala gremita hanno fatto da cornice all’evento organizzato ieri, venerdì 24 luglio, da Forza Italia Fiano Romano per celebrare il primo anno di attività del nuovo coordinamento cittadino.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’evento di Forza Italia a Fiano Romano

Una serata all’insegna del racconto di un anno intenso, caratterizzato da iniziative politiche, sociali e di ascolto del territorio, che hanno visto il gruppo crescere e consolidare la propria presenza nella comunità.

Ad aprire l’incontro è stata Vanessa Paniccia, coordinatrice cittadina di Forza Italia Fiano Romano, che ha ripercorso il cammino iniziato il 24 luglio 2025 con un gruppo di dodici persone, sottolineando come il coordinamento abbia raccolto il testimone del lavoro svolto da Francesco Brunelli, proseguendo con entusiasmo e spirito di squadra un percorso già avviato.

Nel corso della serata sono stati presentati i componenti del coordinamento comunale, Carlo Tozzi, Claudia Leoni, Francesco Tozzi, evidenziando il valore del lavoro di squadra e di una politica vicina alle esigenze dei cittadini.

Tra i momenti più significativi della serata anche il ritorno di Riccardo Milozzi in Forza Italia.

Nel suo intervento, Vanessa Paniccia ha voluto sottolineare il valore umano e politico di questo rientro, ricordando come Milozzi abbia militato per molti anni nel partito prima di intraprendere un diverso percorso.

«Riccardo non è affatto una novità per la grande famiglia di Forza Italia – ha dichiarato – Qualche mese fa ha deciso di “tornare a casa” e noi abbiamo accolto con entusiasmo questa scelta.

Credo che la cosa più bella che si possa fare quando qualcuno decide di tornare a casa sia semplicemente aprirgli la porta».

Tra gli ospiti istituzionali presenti l’ex parlamentare Maria Spena, l’Onorevole Alessandro Battilocchio, coordinatore provinciale di Forza Italia, e il capogruppo di Forza Italia alla Regione Lazio, Giorgio Simeoni, ai quali Vanessa Paniccia ha rivolto un sentito ringraziamento per la vicinanza e il costante sostegno al territorio.

Nel concludere il suo intervento, la coordinatrice cittadina ha ribadito il valore dell’unità del centrodestra: «Forza Italia è da sempre aperta al dialogo, perché solo insieme si costruiscono risultati concreti e duraturi. La nostra posizione non cambia: non saremo mai quelli che dividono. Continueremo a lavorare per unire, sempre nell’interesse di Fiano Romano».

La serata si è conclusa con un brindisi e una fotografia di gruppo, simbolo di un anno di lavoro condiviso e dell’impegno a proseguire un percorso di crescita al servizio della comunità.