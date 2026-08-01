GUIDONIA – Nasce il Comitato contro la chiusura della vecchia stazione e la sosta a pagamento

Martedì 28 Luglio, nel corso di una assemblea pubblica molto partecipata nella sede dell’Associazione La Sesta Stella, è stato formalmente costituito il Comitato Cittadino per contrastare la chiusura della stazione ferroviaria di Guidonia Centro e l’introduzione dei parcheggi a pagamento nella nuova stazione a Collefiorito.

La vecchia stazione ferroviaria di Guidonia prima della sua chiusura

Durante l’assemblea è stato approvato e sottoscritto lo statuto del Comitato e sono stati eletti gli organi di governo che guideranno questa mobilitazione civica.

La presidenza è stata affidata a Giuseppe Siragusa, nel 2022 candidato consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, mentre Anna Maria D’Agapito e Felice Esposito sono stati scelti come vicepresidenti e Monia Felici tesoriera e segretaria.

In un comunicato stampa i promotori annunciano che nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per la registrazione ufficiale presso l’Agenzia delle Entrate e sarà conferita formale procura a un legale che è già stato individuato, affinché possa intraprendere le azioni giudiziarie necessarie a tutelare gli interessi dei cittadini di Guidonia Montecelio.

Il presidente del Comitato Giuseppe Siragusa, nel 2022 candidato del Movimento 5 Stelle

“La nascita del Comitato – commenta il neopresidente Giuseppe Siragusa – e la sua volontà di agire in giudizio creano un distacco netto con forme di protesta che nascondono grandi personalismi piuttosto che la ferma volontà di difendere i cittadini.

È un segnale forte per una comunità che non intende rimanere in silenzio né accettare passivamente decisioni scriteriate e oggettivamente sbagliate”.

Nel comunicato il Comitato invita tutti i cittadini a sostenere questa battaglia, a partecipare e a contribuire affinché la voce della comunità sia ascoltata nelle sedi istituzionali e giudiziarie.