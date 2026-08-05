MONTEROTONDO – Perdita d’acqua in Via dei Garibaldini

dì Francesca Romana Severini

Da oltre un mese una perdita di acqua potabile interessa Via dei Garibaldini, a Monterotondo. A segnalare il problema alla redazione di Tiburno.Tv è il lettore Mauro Sopranzi, che denuncia una situazione rimasta irrisolta nonostante le numerose richieste di intervento.

Secondo quanto riferisce Sopranzi, la perdita è stata segnalata più volte agli uffici comunali, alla Polizia Locale e ad Acea, ma finora non sarebbe stato effettuato alcun intervento risolutivo.

<<L’acqua sembra provenire dalla parte alta della collina, dove sulla strada è presente una perdita di una conduttura che, a quanto dichiarato dal proprietario dei terreni, sarebbe stata segnalata già da diversi anni>> racconta il lettore.

La fuoriuscita continua di acqua potabile, oltre a rappresentare uno spreco di una risorsa preziosa, desta preoccupazione tra i residenti, che chiedono un intervento tempestivo per individuare con precisione l’origine della perdita e ripristinare la normale funzionalità della rete idrica.